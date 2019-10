Columna de Andrea Zondek: Urge el cambio, pero sin dejar atrás a nadie

* Presidenta Fundación Tacal

Hoy nadie puede discutir que éste es un momento histórico. Políticos, empresarios, gobierno y la sociedad civil organizada, cada uno desde su trinchera, hacen sus reflexiones y mea culpa. Se ha hecho latente que las desigualdades e inequidades se viven a diario, falta de acceso a la salud, educación o empleo, están pasando la cuenta. Nadie discute eso.

Lamentablemente, estando totalmente de acuerdo con el fondo, debo decir NO a las consecuencias, porque en esta cruzada histórica que ha movilizado a cientos de miles de personas por justamente “emparejar la cancha”, nosotros mismos nos hemos olvidado de que en nuestro país, más de 2 millones 600 mil personas con discapacidad han ganado derechos, que en estos días se han visto vulnerados; el derecho al trabajo.

¿Cómo? La destrucción del transporte público no tiene ningún sentido, si el objetivo es resolver una crisis, producto de las injusticias vividas en nuestro país. Destruirlo siempre daña a los más vulnerables, a la persona de a pie. Y en este caso que hablamos de personas con discapacidad, hay que ser claros, no sacamos nada con tener avances de la ley que fomenta el empleo, si finalmente no tendrán como llegar (trasladarse) a ellos.

Debemos entender que hoy Chile es un país diverso, pero aún excluyente. Por tanto, las legítimas demandas ciudadanas, también deben empaparse de la diversidad. Estamos preparados para cambios estructurales, económicos, pero pareciera que aún no para los cambios sociales y culturales.

Desde Fundación Tacal y en el mío propio, nuestro llamado es a reflexionar. A entender que, exigir respuestas a las demandas es súper relevante e importante. Sin embargo, en esta oportunidad no estamos midiendo las consecuencias que el daño, la violencia, la inseguridad tiene siempre sobre los más pobres y vulnerables de nuestro país.

Urge el cambio, pero sin dejar atrás a nadie. La exclusión, daña las sociedades, pero la exclusión de los vulnerables, puede no tener segundas oportunidades. Bienvenido un nuevo Chile, donde [email protected] progresemos y nos desarrollemos.

