Columna de Joel Poblete: De pérdidas, detectives y perritos

* Periodista especializado en cine, programador de Sanfic y comentarista en Radio Cooperativa

¿Cómo sobrevivir a las crisis y pérdidas que nos remecen y ponen a prueba los lazos afectivos y nuestra vida cotidiana? Estrenado mundialmente el año pasado en el Festival de Venecia y ganador de la Competencia Internacional de la última edición de Sanfic, el filme francés "Amanda", escrito y dirigido por Mikhaël Hers (que se podrá ver en las salas de arte de Hoyts y en la Cineteca, y a contar de la próxima semana también en Centro Arte Alameda y la Sala K), aborda ésta y otras preguntas con una naturalidad y sutileza que no se encuentran tan habitualmente en la cartelera. Lo que podría haber sido un melodrama lacrimógeno, manipulador y lleno de clichés, consigue ser un trabajo hermoso, matizado y sensible, con buenas actuaciones, que conmueve y hace reflexionar e, incluso, nos permite establecer potentes conexiones emocionales con la situación actual.

Por otro lado, dos décadas después de la publicación de la exitosa novela en la que está basado, Edward Norton estrena su segundo largometraje como director, "Huérfanos de Brooklyn", ambientado en la Nueva York de los años 50 y en el cual incursiona en los siempre fascinantes terrenos del cine negro, con su ambigüedad moral y sus enrevesadas intrigas detectivescas. Considerando las dificultades de este tipo de películas, Norton no sólo destaca una vez más como actor en un rol exigente -su protagonista tiene el síndrome de Tourette- sino que además consigue manejar los distintos recursos artísticos implicados -por ejemplo, la estupenda dirección de arte y la atmosférica banda sonora-, aunque el ritmo es intermitente, el relato se extiende más de la cuenta y no saca partido a las distintas ramificaciones de la trama, y el realizador no aprovecha lo suficiente el indiscutible talento de sus colegas en el estelar elenco convocado, que incluye a figuras como Bruce Willis, Willem Dafoe y Alec Baldwin, entre otros.

Y entre tanto estreno internacional (que también incluye secuelas hollywoodenses como "Frozen 2" y "Zombieland: Tiro de Gracia", y otro de los filmes más aplaudidos del año, "Historia de un matrimonio", de Noah Baumbach, que al igual que la notable "El irlandés" la semana pasada, se exhibirá en salas alternativas por sólo pocos días antes de su debut en Netflix), tras los cambios y postergaciones que inevitablemente provocó en la cartelera local el actual estallido social, al fin llega a los cines un nuevo título chileno: un año después de su estreno mundial en el prestigioso festival Idfa y precedido por elogios de la crítica especializada, "Los reyes" es el más reciente documental de Bettina Perut e Iván Osnovikoff, dupla que figura entre los realizadores más destacados en el género en nuestro país. Protagonizada por los entrañables y carismáticos perritos Fútbol y Chola, la película es atractiva y amena, mantiene la atención e interés del espectador, luce nuevamente la sólida capacidad de observación y detalle de los directores, y a pesar de sus caninos protagonistas, se las ingenia para también aportar una pertinente mirada social.

