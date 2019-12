Construyamos juntos un país inclusivo

* Presidenta Fundación Tacal

Hace unos días el Banco Central anunció que el desempleo podría alcanzar el 10% a inicios de 2020, opinión a la que se han sumado diversas empresas, las que han planteado que los despidos aumentarán, producto de la crisis que enfrenta el país.

Estas lamentables cifras que afectan hoy a un importante número de familias, tienen una cifra escondida y que corresponde al desempleo que pesa sobre las personas con discapacidad. Esto, porque para a la hora de elegir a quien desvincular, muchas veces prima el prejuicio sobre las competencias que pueda tener el trabajador con discapacidad.

Esta reflexión no es a buenas o primeras. En estas semanas hemos constatado varios casos de personas con discapacidad que habían sido contratadas con un buen desempeño, pero hoy han sido desvinculadas producto de la crisis. Es importante recordar que debemos siempre, antes de desvincular, evaluar si de verdad la persona no tiene las competencias para el cargo o lo estamos despidiendo sencillamente porque creemos a priori que tiene menos competencias que sus pares sin discapacidad.

Por esto, es que en momentos de crisis nuestra recomendación como Fundación Tacal es que evaluemos a los trabajadores según sus competencias, por el aporte que hacen a la empresa y se tomen decisiones correctas.

Probablemente el total de despidos de personas con discapacidad, tal vez nunca lo sabremos. Pero, me atrevo a dar una voz de alerta tanto a las autoridades de gobierno, entidades fiscalizadoras y a la sociedad en su conjunto. Una crisis no puede hacernos perder el horizonte y menos echar para atrás lo ganado. El derecho al trabajo, es un derecho humano para todos y todas las personas, no importando su raza, color de piel o si se traslada con sus piernas o con ayuda de una silla de ruedas o bastón, si habla en señas o con una dulce voz…

También quiero hablarles a las empresas que aún no cumplen con la Ley de inclusión laboral. Hagamos de esta ley un ejemplo entre todos. Que la crisis que hoy vivimos no afecte a los más vulnerables de los vulnerables. Busquemos las oportunidades para incluir al 1% de personas con discapacidad en cada una de nuestras empresas. Entonces todos podremos decir, hemos dado lo mejor y nuestra sociedad no excluye a nadie.

El camino no es fácil y para fundaciones como la nuestra, donde los capacitamos en forma gratuita y les buscamos trabajo, se hace indispensable que juntos podamos apoyar los procesos de inclusión. Si la empresa no has podido hacerlo, puede donar la medida complementaria a una fundación que capacite para el trabajo a personas con discapacidad.

De esta forma aportarán igual para que ellos estén más preparados, para que en un futuro cercano puedan incluirse en el mercado laboral regular. Para orientar en las diferentes alternativas pueden llamarnos y los asesoraremos feliz. Fundación Tacal los acompaña para que juntos construyamos un Chile inclusivo, el Chile de todos.

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

