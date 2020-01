Columna de Andrea Zondek: Oportunidad para visibilizar la discriminación

* Presidenta Fundación Tacal

La discriminación es un fenómeno que debe ser erradicado de las naciones. Empobrece al ser humano y de la mano de los prejuicios, genera desigualdades e injusticia. Por tanto, los esfuerzos que surjan para erradicarla, serán siempre bienvenidos.

Desde el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se acaba de lanzar la campaña #Yoterespeto, con el objetivo de conocer la opinión de las personas sobre la llamada Ley Zamudio. Incluso, en Televisión habrán podido ver algunos de los spots donde se observa la discriminación que sufre una persona con discapacidad y, al igual que en el cotidiano, siempre asociada a un actuar por miedo e ignorancia.

Como he señalado, la encuesta tiene algunas limitaciones. Sin embargo, valoro el esfuerzo. Por eso me sumo al llamado, para que las personas con discapacidad y sus familias la respondan. Así podrán ser visibilizados y mostrar sus historias. Son 15 preguntas a responder antes del 26 de enero. Es una oportunidad, para que el Gobierno y las autoridades tengan insumos a fin de perfeccionar la ley e incluir en forma más tácita a las personas con discapacidad.

La exclusión tiene muchas caras. Desde hacerse el dormido a la hora de dar un asiento reservado o evitar detener la micro, cuando quien la requiere se mueve en silla de ruedas. Alegar porque la persona que camina delante mío es más lenta. Tener una rápida entrevista laboral, con el consiguiente “te llamaremos” cuando quien la solicita es una persona con discapacidad, sin siquiera darse el tiempo de conocer sus competencias, o evitar jugar con alguien porque no me agrada su físico, muleta… etc.

Las caras de la exclusión son muchas y las personas con discapacidad lo saben. Desde el mundo laboral las hemos visto presentes en más de una ocasión, en distintos estamentos de las empresas. Preguntándose cuánto tendrá que gastar en donaciones para cumplir con la Ley de Inclusión Laboral porque no logré la cuota del 1%. Planteándose cuánto fallará en el mes debido a horas médicas o infantilizando al nuevo trabajador e impidiendo, por caridad, que pueda realizar su trabajo, porque creemos que si no lo “ayudamos” no podrá realizarlo en forma óptima.

Para romper los prejuicios, tenemos que verlos a la cara. Saber dónde están presentes. Los cambios culturales muchas veces requieren que los propios afectados alcen la voz. Y con #Yoterespeto, tenemos una oportunidad de alzarla, fuerte y claro: somos 2 millones 600 mil personas con discapacidad, con los mismos derechos que ustedes.

