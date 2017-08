¿Sabías que existen más de 7000 planes de Isapre a la venta? ¿Sabes cuánto cubre y qué restricciones tiene un plan de Isapre? ahora, ¿Cuál es el mejor? QuePlan.cl llegó a revolucionar la forma que entendemos los planes de Isapres, te mostramos todo y todos, de manera online y por primera vez en Chile.

Queplan.cl te ayuda a encontrar la mejor cobertura de salud para ti o tu familia, ya que te permite comparar y cotizar online entre todos los planes de Isapre disponibles en el mercado desde internet.

¿Cómo evaluar entre tantas opciones y siendo tan difícil de entender los planes? Construimos un sitio web gratuito que, gracias a un poderoso algoritmo, te muestra los mejores planes en base a tus preferencias y evaluando los porcentajes, topes, aranceles, prestadores, precios, entre otros, de manera que encuentres el mejor para ti o tu familia.

¿Ya tienes un plan de Isapre? Encuentra tu plan actual y aprende sobre sus restricciones, coberturas, clínicas y precios en QuePlan.cl ¡Tenemos todos los planes!, además, entre tantos planes puede existir uno mejor y que te permita aumentar tu sueldo o tener una mejor cobertura.

No más sorpresas al atenderte, no más enredos al revisar un plan, no más tiempo y dinero perdido. Ahora eres tú el que tiene el poder de elegir el mejor plan de Isapre y, por primera vez, desde internet.

Compara y cotiza todos los planes de todas las Isapres en Queplan.cl