Hasta que cada persona del mundo ame a otra, es la visión de Social Clean, una empresa que se basa en la confianza entre las personas, generando una economía colaborativa y permitiendo que una persona que no tiene trabajo o no puede salir de casa, pueda obtener dinero extra conectándose con otras. Social Clean se enfoca en el lavado de ropa, eso significa que cualquier persona que tenga una lavadora puede pertenecer a esta comunidad y generar ingresos lavando la ropa de personas que no conoce. Así también estos últimos (clientes) obtienen un buen precio, rapidez y la comodidad de esperar la ropa limpia en su casa.

La empresa tiene una base tecnológica, que por medio de una plataforma y la ubicación de cada persona, conecta a las más cercanas para ser eficientes en el traslado de la ropa. De esta forma Social Clean, le soluciona un problema, a todas aquellas personas que no poseen lavadora, como alumnos que estudian fuera de su ciudad de origen, turistas y a profesionales que aún no manejan las tareas del hogar.

Sus fundadores están seguros que una empresa en base a las conexiones entre personas con amor y confianza, cambiarán el mundo para mejor.