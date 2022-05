¿Volverías con tu ex? Bárbara no tiene piedad con Oriana y la tilda de "la hija del diablo? ¿Volverías con tu ex? Bárbara no tiene piedad con Oriana y la tilda de "la hija del diablo?

Bárbara Córdoba la ex participante del reality ¿Volverías con tu ex? conversó en exclusiva con PublimetroTV. La chica comentó sobre la notoria transformación física de Oriana a lo largo del tiempo asegurando también que ella sería «la hija del diablo”. ¿Qué te parece esa acusación? Revisa también: ¿Volverías con tu ex? Gemma revela el motivo por el cual Oriana la bautizó «Sor Gemma» ¿Volverías con tu ex? Oriana habría sido expulsada del reality tras fuerte pelea: detalles de lo ocurrido

