Camila Gallardo se confesó: "Voy a cantar en la obertura del Festival"

La joven artista viñamarina Camila Gallardo confesó en el programa que su vida le ha cambiado completamente desde que vive de manera independiente y sola en Santiago. “Afecta mucho, pero a quien más le afectó es a mi mamá. Me llegan hasta cajas de alimentos por Chile Express”, reveló sonriendo a las animadoras del espacio.Una de sus características que la distinguen es su flamante y ondulada cabellera y se dio tiempo para confesar que también es una de sus mayores mañas. “No me gustan que me toquen el pelo, incluso creen que son extensiones y hay personas que (Hace un gesto de mechoneo) me lo tiran pensando que no es natural”, señaló entre risas.Camila Gallardo será invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar, pero no es un tema que le preocupe demasiado, “ni siquiera aún he visto me vestido”, indicó. Lo que si reveló que como cantante será parte de la obertura festival, “cantando en un homenaje a Violeta Parra en su centenario, en un show que será sorprendente, muy lindo, una sorpresa”, finalizó.

Gentileza Mujeres Primero