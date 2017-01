La maratonista, Érika Olivera, comenta su retiro del atletismo profesional. La fondista nacional es la única mujer en haber terminado 5 maratones en Juegos Olímpicos. “La verdad es que no porque esto yo lo planifiqué el año 2012, precisamente para que no sea una decisión difícil. Porque retirarse de la competencia de un día para otro no es fácil, por la pasión que uno tiene, por la forma de vida que he llevado durante años”, declaró la deportista.