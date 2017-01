Animadores de Viña: Los aciertos y errores de sus looks en el festival

Sobre el escenario son muchos los factores que Rafael Araneda y Carola de Moras deben manejar. Y hay uno en especial, que siempre está bajo el ojo crítico de los telespectadores: las decisiones que toman los animadores sobre su vestimenta. Por ello, ambos rostros de Chilevisión se sentaron a conversar con Paola Zalaquett de Publimetro TV y analizaron cuáles han sido sus aciertos y qué looks no debieron haberse puesto nunca.

Carola de Moras estará con un equipo nuevo encabezado Gabriela Cordero. “Trabajar siempre con las tenencias que se llevan y se ven en las “red carpet” de todo el mundo y bajarlas para la Quinta Vergara”, adelantó la animadora.

“No tengo idea de lo que me voy a poner”, confesó Araneda, quien hizo un mea culpa de sus looks más comentados. Entre ellos, un traje morado de brillos que el mismo Sergio Arias le pidió que no se pusiera y otro estilo “Messi” que fue bien criticado. “Me dijeron que estaba vestido de crupier”, recordó.