El ex jugador de Universidad de Chile se trenzó a golpes con el ex hombre de Unión La Calera en un amistoso entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira en el estadio de Palmaseca. El árbitro expulsó a ambos jugadores y el ex uruguayo de Unión La Calera le tocó la cara al ex volante de Universidad de Chile. El colombiano le devolvió la gentileza con un combo al mentón y ahí se desató una batalla campal. Video: YouTube Francesco zucconi.