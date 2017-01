Renata Bravo: “Me enamoré de Íñigo Urrutia en una escena de sexo”

Es que la actriz, animadora y comediante tuvo sentimientos por su compañero actor Íñigo Urrutia mientras filmaban “Mujeres que matan” en donde el actor interpretó a un saxofonista con quien el personaje de Renata tendría un intenso encuentro.“Una vez hice una película con Íñigo Urrutia y me anduve enamorando, terminó la película y estuve con depre tres días pensando en él. Quedé mal.Me pasaron cosas con él. Te lo juro, en serio, quedé enamorada y en la escena de sexo la directora nos aplaudió porque fue muy real. Yo me enamore de él desde el alma”Frente a esta confesión, el animador no dudó en preguntarle si alguna vez le confesó su amor a Íñigo pregunta a la que Renata contestó.“El no lo sabe, yo creo que se está enterando ahora.Lo veo poco pero cuando lo veo me pongo nerviosa”. Gentileza Vive.cl