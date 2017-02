Ellen DeGeneres explica la agresión migratoria de Trump a través de "Buscando a Dory"

Ellen DeGeneres es una de las conductoras más importantes de los Estados Unidos que se ha convertido en un fenómeno mundial por sus irreverencias en televisión, además de que la han colocado como todo un líder de opinión frente a la comunidad LGBTI y del sector femenino. La presentadora es famosa por su intervención en iniciativas en pro de los derechos humanos y por defender sus ideales en televisión, utilizando la sátira y la ironía para hablar sobre personajes y cuestiones de la política, siendo Trump uno de sus blancos más recurrentes.

Por eso, no podía pasar por alto lo vivido durante el fin de semana con respecto al veto del país norteamericano de musulmanes. Sin embargo, la conductora le dio un giro inesperado a la misma critica que han hecho los medios al respecto, pues utilizó la película “Buscando a Dory” para explicar las medidas que ha tomado Trump en contra de la sociedad.

“El sábado, el presidente Donald Trump lanzó una orden que prohibe la entrada a Estados Unidos a personas de 7 países, incluyendo aquellos que tienen ‘Green Card’, y el domingo pidió una proyección de “Buscando a Dory” en la Casa Blanca. Claramente estoy en contra de una de esas dos cosas”, dijo la conductora. “Dory vive en Australia y sus padres en América. No sé de qué nacionalidad sean, pero su padre suena judío”, ríe la conductora. “Dory llega con sus amigos hasta América y termina en un instituto de investigación, justo detrás de una gran muralla y para escapar, todos deben cruzarlo. Y sí, aunque no lo crean, ese muro no los detiene para hacerlo. Aunque Dory entra en América, está lejos de su familia y aquellos animales que no tienen nada que ver con ella, que no la conocen y que incluso no tienen el mismo color la ayudan. Eso es lo que pasa cuando ves a alguien que te necesita: lo ayudas”,

La explicación de la conductora que a la perfección con las protestas que se vivieron durante el fin de semana y no sólo hablando de los musulmanes, sino de todas aquellas personas de raza “no blanca” que han sido afectados por la intolerancia y la agresividad de Trump.