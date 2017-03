Vocalista de Maná aboga por una salida al mar para Bolivia

En una conferencia que se realizó en la ciudad boliviana de La Paz, el líder del grupo mexicano, Maná, Fher Olvera, declaró que “históricamente sería justo” que Chile conceda una salida al mar a Bolivia y defendió la necesidad de que los latinoamericanos tengan un proceso de integración.

“Chile es muy grande. No quiero que me den (me cuestionen) los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón. Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país…”, opina Fher, señalando que lo ideal sería “un pedacito que le dieran (a Bolivia) y lo mismo a Perú, para tener una salida al mar”.

“¿Por qué no se hace un país (Chile) un poquito más para abajo y el otro país (Perú) un poquito más para arriba, no mucho; aunque sea para tener una salida?; Eso era por lo que estaban peleando los bolivianos”, agregó el vocalista.

Fuente: Youtube / La Razón Digital Bolivia.