Meza y posible título para Colo Colo: "Tenemos que ganar"

Pese a la trascendencia del partido y la decisiva etapa que se vive en el torneo, en los albos reina la tranquilidad, aunque anticiparon que la del domingo será una “final” con todas las de la ley.“El equipo entrenó bien durante todo el semestre y llegamos a una instancia decisiva y estamos tranquilos para afrontar el partido ante Deportes Antofagasta“, sostuvo el zaguero Fernando Meza en conferencia de prensa.“Estamos a dos fechas del cierre del campeonato con la ventaja de un punto, de depender de nosotros y pensar para atrás no sirve para nada y sabemos que el fin de semana será una final. Así lo trabajamos y estamos muy tranquilos“, agregó el defensa.Pensando en las virtudes de los Pumas, el argentino aseguró que “será un partido muy difícil, me atrevo a decir que será más difícil que el de Everton. Es un equipo que ha levantado mucho en las últimas fechas. Tenemos que estar concentrados y ganar“.“Si hay algo que nos da tranquilidad es que tenemos 90 minutos para ganar el partido. Tenemos que defendernos bien y tenemos jugadores de calidad que en cualquier momento pueden definir“, añadió. Colo Colo viene de ganar un complicado partido ante Everton donde logró festejar gracias al agónico tanto del peruano Christofer Gonzales y sobre cómo vivieron la semana, el ex Palestino y Necaxa confesó que “la semana antes del partido de Everton quedaban tres partidos corríamos con la ventaja de un punto para seguir dependiendo de nosotros y se ganó, disfrutó y obviamente la semana fue más placentera“.Finalmente, el defensor se refirió a lo irregular que ha sido el torneo, pero fue claro en señalar que “salvo una fecha que perdimos la punta la recuperamos a la siguiente y la tabla demuestra que fuimos el equipo más parejo del campeonato“.Colo Colo se medirá ante Deportes Antofagasta este domingo a partir de las 15:00 horas en el estadio Monumental y el duelo lo podrá seguir junto a Él Gráfico Chile.