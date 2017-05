Mosa ratifica a Guede en Colo Colo y responde a Herrera

Una amarga igualdad que los hizo perder el liderato a falta de una fecha para el final del Torneo de Clausura y ahora están a un punto de dar caza a Universidad de Chile, quienes, luego de vencer por 3 a 0 a O’Higgins, quedaron punteros con 27 unidades y con la primera chance de ser campeones. Por eso, luego el traspié que les significó casi hipotecar sus opciones para ganar un torneo que parecía en sus manos, el principal sindicado fue el técnico, por sus erróneos cambios o experimentos en la formación, y su continuidad ya era puesta en duda. Aunque su contrato tiene una duración hasta junio del 2018, muchos fanáticos pidieron su renuncia e, incluso, parte del directorio de Blanco y Negro esperaba que el técnico diera un paso al costado si no conseguía el título del Clausura, perdiendo todo el crédito que tenía de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien esperaba renovarle hasta 2020. Sin embargo, nada de eso sucederá y Pablo Guede seguirá en su cargo, según confirmó el mandamás de la concesionaria de los albos. “Nosotros creemos que es el indicado para seguir este proyecto y no vamos a cambiar este pensamiento. Pese a que se pierda el campeonato, el diagnóstico es bueno y el balance positivo. El empate (ante Antofagasta) fue doloroso, pero este directorio sigue creyendo en Guede”,Además, Mosa señaló sobre el sentimiento de los hinchas, quienes pedían la cabeza de Guede tras dejar escapar el campeonato, que “comparto la frustración del hincha, porque yo me fui a mi casa a llorar, pero lo importante es mantener un proceso“.