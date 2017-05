​Hoyos califica de "bendición" su primer título con la U

El entrenador se declaró asombrado, especialmente por la recepción de la gente, y sobre todo por el cariño expresado por la barra azul en la última fecha: “Hay situaciones que te hacen vibrar, emocionar, anduve mucho y gracias a dios nunca vi una pasión de la gente así, como acá. Y esto no es para que la gente coree mi nombre, tengo que decir la verdad. Cuando me lo ofrecieron vine y ni lo pensé… es una institución de primer orden mundial“, señaló respecto a lo vivido en estos meses.Para el argentino la experiencia al frente de los estudiantiles es muy especial, sobre todo por el título, ya que sólo había sido campeón una vez, en una carrera en la que suma direcciones técnicas en 12 equipos y una selección.“Personalmente, conociendo a los chicos, ellos tienen títulos pero siguen buscando como si no tuvieran. Yo no estoy tan acostumbrado a festejar, estoy más acostumbrado a empujar. Y la verdad es que es muy lindo“, dijo, valorando el registro al que también debe sumar los festejos con Bolívar el año 2011.Pese a su exitoso arranque en el fútbol chileno, Hoyos quiere evitar a toda costa la comparación con exitosos compatriotas que ayudaron a Chile a progresar en los últimos tiempos: “Me preguntaron si jugaría como Bielsa o Sampaoli y es una falta de respeto. Hay historia en eso y nosotros somos muy chiquititos. Esto es día a día, yo no puedo decir que va a pasar o no. Sí te puedo decir que seguiremos creciendo y tratando de mejorar. Tanto en lo humano como en lo futbolístico“.