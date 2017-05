​Entonan himno chileno en vez del uruguayo en Mundial Sub 20

No lo podían creer. Ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, menos los hinchas uruguayos que asistieron a ver a la Celeste Sub 20 en el Mundial juvenil de Corea. En la previa del partido contra Japón y en la ceremonia de los himnos, la bochornosa equivocación se volvió a repetir: los altoparlantes entonaron el himno de Chile tal como ocurrió en la Copa América Centenario. Molestos, los protagonistas hacían gestos a las cámaras para que enmendaran el error, pero la música de Ramón Carnicer siguió hasta el final. Los jugadores se hablaron y pidieron no desconcentrarse, pero no fueron directamente a jugar, querían escuchar su canción nacional. Y esto ocurrió, no sin antes pasar por otro inconveniente, cuando la organización puso el himno japonés. Tras los dos yerros, por fin se escuchó la música representativa de los Charrúas que salieron en busca de la clasificación a los octavos de final. La situación no es nueva, ya que en la Copa América Centenario, antes del partido contra México, los uruguayos vivieron la misma situación, escuchando incrédulos los parlantes del estadio de la Universidad de Phoenix. Video: Twitter @Ovaciondigital.