La Roja: Mena se disculpa tras conducir en estado de ebriedad

El lateral de la Roja, Eugenio Mena, quien en esta jornada tuvo una privada conversación con el técnico Juan Antonio Pizzi, pidió disculpas públicas a sus compañeros. “Cometí un error, asumo la responsabilidad”, reconoció el jugador del Sport Recife de Brasil a los medios previo a tomar el bus del combinado criollo para ir al entrenamiento vespertino. “Quise hablar porque se ha dicho mucho, pero eso es parte del error que cometí. Espero que todo esto no me perjudique”, añadió el bicampeón de América. Respecto a la conversación con el técnico Juan Antonio Pizzi, Mena sostuvo: “Él me motivó para seguir y estar acá. Ahora voy a seguir trabajando con todo acá en la Selección y salir campeón con mis compañeros”.