​Mago Valdivia reconoce opción real para volver a Colo Colo

El Mago fue rostro en una actividad para la protección del medio ambiente, en plena Plaza Baquedano, donde al aire libre manifestó sus ganas de ponerse la camiseta del Cacique: “En una realidad que pueda volver a Chile y obviamente a Colo Colo porque es donde nací, hay gente que esta viendo el tema mientras disfruto de mis vacaciones. Es una real opción el volver, pero estoy desligado de la negociación“, confesó ante la expectación de la gente que asistió al evento. “Es un sueño, desde mi hijo hasta mi madre, que yo vuelva a Colo Colo. Hoy es una alternativa real y concreta poder volver a Colo Colo y esperemos que el tiempo resuelva las cosas a nivel profesional“, complementó Valdivia.Para el jugador que estuvo dos años jugando en el Al Wahda de Emiratos Árabes quedar con el pase en su poder facilita las tratativas. Pero no sólo de Colo Colo hablo el volante, pese a que no fue nominado por Juan Antonio Pizzi, todavía se siente parte de La Roja que jugará la Copa Confederaciones.“La final soñada, por como están los grupos de la Confederaciones, es Chile contra Portugal, por el hecho de que ellos tienen al mejor jugador del mundo en Cristiano Ronaldo. Además, Alemania, que es el otro candidato a ser campeón, va con equipo alternativo. De igual forma son potencias mundiales a nivel de selecciones. Esperemos que se de el pronóstico, con un 2-1 para Chile. Lo que importa es que nos posicionemos en lo más alto como es la tónica hasta el día de hoy”, señaló.El torneo en el que Chile debuta el 18 de junio lo tendrá que ver por la televisión, sin embargo, Valdivia está optimista que en caso de volver a Colo Colo pueda tener una vitrina para calzarse nuevamente la camiseta de la selección.“El sueño que todo profesional tiene es estar en la selección y representar a tu país. Es lo más importante que puede tener un jugador en su carrera futbolística. Voy a trabajar hasta donde no pueda más para estar en la selección“, sentenció.