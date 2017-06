​Pizzi valora "profundidad" de Alexis tras empate con Rusia

Luego de despedirse de tierras nacionales con una victoria por 3 a 0 ante una débil selección B de Burkina Faso, la Roja, ya en Europa, enfrentó a Rusia y cosechó un trabajado empate a un tanto. Pese a que la selección nacional no exhibió su mejor nivel, Juan Antonio Pizzi quedó conforme con el juego exhibido ante los rusos y destacó los aspectos positivos que le deja de cara al torneo donde debutarán el próximo 18 de junio, cuando enfrenten a Camerún en el estadio del Spartak Moscú. Sin embargo, Macanudo tiene una gran preocupación: la lenta recuperación de Claudio Bravo. El capitán de la selección chilena se lesionó a final de la temporada 2016/2017, cuando sufrió un desgarro jugando por Manchester City ante el United, y aún no se puede recuperar. La molestia lo ha dejado fuera de los dos primeros amistosos preparatorios de cara a la Copa Confederaciones y su participación en el amistoso ante Rumania, a disputarse el próximo martes 13, o el partido debut ante los africanos, aún está en duda.“Los médicos están haciendo el máximo esfuerzo, al igual que Claudio, para que esté en condiciones. Vamos a ver los tiempos mínimos para que pueda estar a disposición, pero no tenemos certeza aún para cuando pueda estar. Nosotros teníamos unos tiempos en la recuperación que eran menores a lo que estamos teniendo, evidentemente va tardando un poco más de lo previsto y vamos a ver en qué condiciones está en la hora de trabajar. No vamos a utilizar a ningún jugador que no nos garantice que está sano”, señaló Pizzi.