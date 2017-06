​Selección de Arabia Saudita no respeta silencio por víctimas de Londres

Los jugadores saudíes no respetaron el minuto de silencio en memoria de las ocho víctimas del atentado de Londres, dos de ellas australianas. No permanecieron alineados en el centro del campo. Además, los que estaban en el banquillo no se pusieron de pie. Dicen que no se unieron a esa muestra de duelo porque no pertenece a su cultura, aunque si han guardado un minuto de silencio en otras ocasiones. El primer ministro australiano ha señalado que todo el mundo, el mundo libre, debería respetar el dolor de las familias. La federación de fútbol saudí ya ha pedido disculpas. Video: Reuters.