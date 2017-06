​Colo Colo presenta oficialmente a Opazo como su nuevo refuerzo

Tras el saludo de bienvenida del Director Deportivo, Oscar Meneses, el ex jugador de Santiago Wanderers señaló su emoción de ponerse la camiseta alba: “Es un placer para todos, no sólo para Colo Colo. Le hace muy bien al fútbol nacional un jugador de la calidad de Jorge. Tuve el placer de tenerlo de compañero en la selección y le hará muy bien a esta institución. Todos sabemos lo que puede entregar(…) Es un placer tenerlo como compañero y esperamos sacarle el jugo”. La conferencia de prensa estuvo marcada por el optimismo del lateral con respecto al futuro y manifestó que desea el título, además de volver a la selección chilena gracias a la vitrina que gana estando en el Monumental: “Vengo con muchas ganas, me entregaré al máximo por esta institución que confió en mí. Quiero jugar en Colo Colo, tener un buen rendimiento y que me lleven a la selección de nuevo, a todo jugador le encantaría. Y en lo colectivo, salir campeón, esta institución está para eso. La presión siempre está. A veces más, a veces menos. Hay que saber llevarla y trabajaremos en conjunto para hacerlo de la mejor manera. Siempre para Colo Colo es obligación salir campeón”, señaló. Opazo, con 26 años, da el gran salto de su carrera tras buenas campañas con Wanderers demostrando un gran nivel en la última temporada, jugando 26 partidos (2340 minutos), anotando un gol y siendo fundamental en la tarea de salvar al equipo del descenso.El Torta se acomodará al esquema de Pablo Guede y espera tener una temporada más tranquila que la vivida con el equipo de Valparaíso: “Vengo a aportar mucho sacrificio y entrega. El recibimiento fue bastante grato por parte del grupo. Arrancamos con todo y ya iremos viendo en estos días en qué posición me usará (…) pelear el descenso no es lindo para ningún jugador y obviamente es mayor la presión de ser campeón en Colo Colo”, finalizó el nuevo refuerzo del Cacique.