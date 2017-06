​Mon Laferte confirma recital en solitaria en el Movistar Arena

Las presentaciones más importantes de la cantante en suelo nacional dentro de su gira “Amárrame” en nuestro país. Y claro, luego de confirmar su popularidad en festival de Viña del Mar, Monserrat Bustamante regresa a Chile en una condición muy distinta a la de años anteriores. Constatar que en esta rueda de prensa los matinales de los distintos canales fueron los primeros en hacerle preguntas transmitidas en vivo no da lugar a dudas sobre su atractivo mediático. “Después de Viña, por lo menos en México, sentí mucha atención. Todo el mundo vio la transmisión. Tuvo mucha repercusión lo que pasó en Viña. Me lo han mencionado mucho. Como que pasó algo después de Viña del Mar. Es un escenario que energéticamente algo tiene. Algo tiene esa ciudad tan bonita que me vio nacer. Más allá de lo mediático y las cámaras, hay una cosa energética”, analizó.