​Pastor Soto vive expulsión de programa de Villouta por homofobia

Como invitado al espacio “El Interruptor” de Vía X, conducido por José Miguel Villouta, el hombre que profesa la religión evangélica ocasionó incómodos momentos.Luego de saludarse de manera amable con el conductor del programa, Soto comenzó a orar frente a Villouta, argumentando que era necesario que “el Señor se hiciera presente”. Así se generó la primera discusión entre ambos, ya que al ex panelista de “Intrusos” no le pareció que lo hiciera sin su consentimiento y el religioso respondió diciendo que “es muy necesario que usted hoy día se vaya sanado, fortalecido y aconsejado también”.El tenso momento trató de ser calmado por José Miguel, quien comenzó a hacer sus preguntas al entrevistado, pero este sacó de su bolsillo una bandera que simboliza el orgullo gay, usada mundialmente, y la puso en el piso “como alfombra”.“Antes de avanzar, tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Este es el trapo de inmundicia que vamos a colocar acá para hacer un poco más ameno el programa”, dijo ante la mirada atónita de Villouta, quien le pidió, lo más amable posible, que retirara la bandera del suelo.“Yo soy homosexual y este es mi programa y esto a mí me parece una falta de respeto”, le dijo.El Pastor Soto se negó a hacerlo y luego de seguir por un rato la discusión, apareció la directora de contenidos de Vía X y, tras reiterar la petición de sacar la bandera del piso, lo invitó a abandonar el espacio. “Eso no lo vamos a aguantar. Dejémoslo hasta acá”, señaló enfática. Video: VIA X