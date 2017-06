​Ya lucen la azul: la U presenta oficialmente a sus tres primeros refuerzos

A través de una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, la U confirmó el arribo de sus nuevas incorporaciones, quienes llegan desde Deportes Iquique y O’Higgins, respectivamente. En el caso de Caroca, el jugador formado en Colo Colo firmó un contrato por dos años y medio, enmarcado en un tenso ambiente de amenazas recibidas por parte de la hinchada azul, quienes le recriminaron su pasado albo. Pese a eso, el volante optó por llegar a la U en desmedro de los rumores que lo vinculaban con un posible regreso al Estadio Monumental.Por otra parte, el Pollito Arancibia sigue la senda de sus tíos Franz y Eduardo -ex futbolistas azules- y llega a la U con un extenso contrato que lo vinculara por cuatro años al elenco universitario. Con sólo 20 años, el Colorado tuvo pasos por el cuadro de Rancagua y también un breve préstamo en el Palmeiras de Brasil.Además de los dos mencionados jugadores, la U ahora trata de cerrar los detalles finales del contrato del ex Villarreal B, Martín Arenas. El delantero formado en Santiago Wanderers pasó los exámenes médicos el pasado lunes, en compañía de Caroca y Arancibia, y podría ser ratificado durante las próximas horas.Por último, en la presentación también estuvo presente el ahora ex volante de Everton, Rodrigo Echeverría, quien vuelve de un préstamo de dos temporadas, las que pasó Iberia de Los Ángeles y el mencionado elenco viñamarino.Con ese escenario, la U cuenta con cuatro nuevas incorporaciones para el inicio de la pretemporada, que empezó este miércoles en el CDA, y de a poco se arman para ir en busca del bicampeonato nacional.