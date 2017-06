Mago Valdivia toma como "sueño cumplido" su regreso a Colo Colo

Como presidente traer de vuelta a Jorge es un orgullo”, dijo Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro antes de la presentación de Jorge Valdivia como jugador albo por un año y medio.

El mediocampista fue presentado oficialmente en los albos este jueves, tras la cancelación de ayer por la ausencia del timonel y se mostró muy contento por este retorno, acompañado por sus hijos y su esposa Daniela Aránguiz en la sala de prensa del estadio Monumental.“Está demás decir la felicidad que estoy sintiendo hoy.

Esto es un sueño para mí y para mi familia, espero que esta felicidad dure por mucho tiempo. Agradecerle a la institución por traerme de vuelta“, dijo en primer término.“Era ahora o nunca (de volver), espero que esta felicidad duré por muchos años y por el tiempo que estaré acá. Esto es un sueño, estar con mis hijos acá, más allá de esto el primer sueño ya está cumplido que era volver a Colo Colo y ser campeón“, añadió.

En esa línea, sentenció que “lo primero acá es salir campeón y sabemos que el club tiene una deuda internacional hace años, pero no voy a ser yo el que la salde, sino que todos como equipo“.Sin embargo, puso mesura de manera muy particular: “Primero pensamos en el partido con La Serena por Copa Chile y luego viene una final de Supercopa contra Católica, esos son los objetivos que vienen ahora“.

“El Monumental ha cambiado mucho desde que me fui. Mi hijo me decía ‘papá ese es el estadio donde vas a jugar, es muy grande’, eso es muy bonito y en esta vuelta acá han cambiado muchas cosas, pero lo que no debe cambiar son las ambiciones por los logros. Como dice la canción, hay que ir despacito y vivir el día a día“, aclaró.