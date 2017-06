​Tucu Hernández y críticas: "No tengo que demostrar algo a nadie"

Pero el Tucu dijo no prestarle mayor atención a dichos reproches. “Veo muy poco, no me fijo en las críticas y son libres de decir lo que quieran.

No me fijo, incluso a uno lo hacen más fuerte. No tengo que demostrarle nada a nadie, sólo a mi club y a mi seleccionador“, manifestó en conferencia de prensa.

“Lo que puedan decir es por el mensaje que le llevan a la gente y se basan en eso. Quiero hacer mi trabajo y siempre lo he dado todo y eso me deja contento, no tengo que taparle la boca a nadie“, prosiguió.

Además, el hombre del Celta de Vigo defendí su apego a la Roja, pese a no nacer en Chile. “Vengo de una familia chilena y es lo principal. Es la manera de devolverle a la selección la oportunidad que me dio y esto se lo prometí a mi abuelo. Es un agradecimiento a la selección y el respeto que se le siente“, sostuvo.