​¡Ya luce la alba! Así fue la presentación de Orión en Colo Colo

En sus primeras declaraciones como jugador albo, el trasandino no tuvo problemas con asumir la presión que siente el plantel por salir campeón la próxima temporada.“Es un desafío hermoso. Sé lo que significa esta camiseta por lo que he hablado con chilenos, no lo dudé en venir. La responsabilidad de ganar el campeonato está. Desde que se arranca la temporada está el objetivo de salir campeón. Obviamente en ese trayecto puedo haber dificultades pero hay que arreglarlo. Este club exige llegar a lo máximo (…) Es un proyecto hermoso del cual quiero ser parte“, sostuvo el portero en conferencia de prensa.

Con respecto a la deuda que tiene Colo Colo en los torneos internacionales, Orión reconoció que el cuadro albo “es un grande con metas a cumplir. Hoy nuestra meta es campeonar para volver a la Libertadores. Este es un juego que a veces se gana y otras se pierde. Sin ninguna duda este es el equipo más grande de Chile. Hay equipos de Sudamericana denominados grandes que llevan mucho tiempo sin ganar Copa Libertadores y no por eso dejan de ser grandes. No siempre se necesita ganar”.

Durante su presentación, el ex portero de Boca Juniors se atrevió a describir su juego para que los hinchas de Colo Colo lo conozcan. “Soy un arquero que trato de ser tranquilo, calmado. He tenido suerte de estar en planteles que han ganado títulos, jugar copas internacionales, jugar finales. Trato de entrenar muy bien; el sacrificio es todo para lograr algo. Siempre privilegio el grupo sobre lo individual“, sentenció el jugador albo.