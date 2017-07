Colegio de Santa Cruz apunta al cielo con observatorio astronómico

A pesar que el incentivo por estudiar astronomía o materias relacionadas con las ciencias es actual, esta tendencia viene desde el 2015 en el Colegio Manquemávida de Santa Cruz, ya que dese esa fecha construyeron un observatorio como forma de acercar este conocimiento a sus estudiantes.

“Quisimos hacer algo diferente a través de este taller, donde hemos podido ver el entusiasmo de nuestros alumnos, aunque ha sido difícil encontrar una persona que nos asesore el taller, ahora estamos mejor capacitados”, cuenta Luis Rojas, sostenedor del colegio Manquemávida.

El taller de astronomía es optativo para alumnos entre 7º básico y 4º medio, quienes tienen clases teóricas y prácticas para entender el comportamiento del universo, y lo mejor es que pueden comprobar las enseñanzas de la profesora, con avistamientos de planetas, constelaciones y nebulosas.

“Tenemos un mini observatorio, que es una cúpula metálica ubicado en la parte superior del colegio, que gracias a su apertura y lo giratoria que es, permite que se pueda ver y movernos con tranquilidad para observar cosas espectaculares como Jupiter”, explica Nataly Díaz, profesora de física a cargo del taller.

Todos los viernes de las 14.00 a las 16.30 horas, los 18 alumnos que integran el taller, dejan de de lado las asignaturas terrenales, para abrir sus mentes hacia el universo, y permitir que planetas, estrellas y distintos y satélites se crucen en sus avistamientos, lo que les genera entusiasmo de seguir estudiando ciencias.

“Al principio no tenía muchas expectativas, pero cuando ya pude ver Saturno fue otra cosa, fue hermoso y todos nos emocionamos al ver la claridad de los planetas, o sea no es como una foto de Google, pero se pueden apreciar los anillos que es de otro mundo literalmente”, relata con emoción Gustavo Bravo, estudiante de 4º medio.Si bien Gustavo ya tiene decidido que estudiará ingeniería ambiental, cuenta que en algún momento pensó en acercarse a la astronomía, decisión que ya tienen en vista algunos compañeros de 8º básico, quienes se pueden llegar a convertir en los futuros colegas de la exitosa María Teresa Ruiz.“Esto ha permitido que mejoren su comprensión en ciencias en general, e incluso algunos alumnos de 8º básico me han dicho que en un futuro quisieran dedicarse a la astronomía”, agrega la profesora.