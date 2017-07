¡Conmovido! Hoyos se emociona tras renovar su vínculo con la U

El propio presidente de Azul Azul, Carlos Heller, le confirmó la noticia antes de su conmocionada conferencia de prensa, donde el DT agradeció la oportunidad y graficó los orígenes de su relación con la U.

“Personalmente se lo dije a unos chicos que se fueron: es muy difícil estar en una institución con la magnitud y el sentimiento que tiene la U. Agradezco desde Carlos (Heller) hacia abajo, a toda la gente que pertenece a la institución, que trabaja con amor, con sentimiento, y eso lo hace un club único que no te quieres ir. Este es uno de los momentos más especiales de mi vida”, señaló Hoyos.

“Vine aquí a las instalaciones cuando el Bolívar entreno para jugar la Libertadores y realmente me impresionó. Le decía a Edison (ayudante) que haríamos con tanta cosa acá y ojalá nos toque. A mí me marcó mucho el 2011 de la U, porque ganó la Sudamericana de forma extraordinaria, y le hice un seguimiento permanente para crecer y me encantó el juego. Además, soy del color azul, porque Talleres es así y hay mucha cosa de similitud y estoy feliz de estar acá”, añadió.

Por otra parte, el entrenador se refirió a la inminente llegada de Mauricio Pinilla a la U, destacando la importancia y jerarquía de un jugador como el del Genoa, y también elevando a esa misma categoría a David Pizarro.“Mauricio es una jugador de jerarquía, que ha marcado 14 años en el fútbol europeo y eso no es fácil, David también, han marcado caminos y hace que los disfrutemos y aprendamos en el intercambio diario. Mauricio es de la casa, está haciendo todo lo posible para estar acá y eso habla muy bien de la persona, de lo que quiere. Sería una persona que nos haría crecer a todos y darnos el plus que se necesita”, cerró el entrenador.