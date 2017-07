​Pinilla y su regreso a la U: "Es uno de los momentos más felices de mi vida"

El delantero, que llega proveniente del Genoa de Italia, vivirá su tercer paso en la escuadra laica con dos objetivos por delante: “salir campeón y volver a la selección”.

Pinilla también tuvo palabras de agradecimientos a su ex club, por las gestiones que realizaron para llegar a un acuerdo a la hora de salir de Italia. “Estaba complicado, tenía contrato con el Genoa, yo quería volver a Chile, pero todo fue más o menos mediático. En diez y quince días solucionamos todo, por lo mismo quiero agradercerle al Genoa por su disposición”, confesó.

Respecto a los objetivos que quiere lograr en su nueva etapa en la U, Pinilla fue tajante: “Tengo objetivos súper claros, salir campeón, y ojalá pelear la Copa Libertadores. Para mí es fundamental ser llamado a la selección y poder disputar el Mundial de Rusia”, confesó.

El atacante insistió con la Copa Libertadores y aseguró que el próximo año “la U no irá a participar, irá a competir, a buscar la copa”, agregando que “quiero conseguir todo lo que no pude lograr cuando me fui en 2003”.

Consultado sobre el Superclásico que se disputará en la quinta fecha en el estadio Monumental, el goleador señaló que si bien el choque ante Colo Colo “está aún un poco lejos… está la ansiedad de disputar ese partido, de ir a buscar los tres puntos”, aunque dejó en claro que “prefiero salir campeón que hacerle un gol a Colo Colo”, y que “si se gana en el Monumental, bienvenido sea”.

“Lo primordial es ganar y no estoy esperando debutar en casa, sino que estoy esperando el momento. No sé si esté ante Curicó, pero hay que evaluarlo”, agregó.

Finalmente, Pinilla, quien entrenó por primera vez junto a sus nuevos compañeros, señaló que “ya conocí al profe Hoyos y ya me dio su bendición”.