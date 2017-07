​Guede manda claro "recado" a Mark González tras polémicos dichos

El zurdo trató con duros términos a su ex entrenador, calificándolo de “bipolar” y “mala persona”, entre otros adjetivos.Y este jueves vino la palabra de Guede sobre el tema, aunque el director técnico del Cacique no quiso ahondar sobre el tema y optó por guardar silencio en la conferencia de prensa.

“En todos estos casos, en toda mi carrera como entrenador, jamás me referí a una persona en público. Es su opinión, que opine lo que quiera y no voy a perder el tiempo en responder“, dijo en primer término.“Tenemos cosas más importantes en que pensar y lo que se dijo es problema de él, la gente no es tonta.

No voy a romper los códigos, nunca lo hice y no lo voy a hacer. Tengo que velar por el interés de 23 personas que se están matando por intentar sacar a Colo Colo campeón“, sentenció.“A mí no me hace daño, el problema lo tiene él. Sé muy bien quien soy y la gente que me conoce sabe cómo soy“, añadió.