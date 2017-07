Lomas Los Colorado: este el polémico vertedero de Til Til

Así lo anunció este jueves Janet Mena, presidenta del Consejo de Medio Ambiente de la mencionada comuna, acompañada por el senador (PPD) Guido Girardi y los diputados Gabriel Silber (DC) y Cristina Girardi (PPD).“(Til Til) es uno de los pocos lugares de la RM apto para ese tipo de proyectos, pero esa zona ya recibe el 67% de la basura domiciliaria de Santiago, hay 373 proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA) y 167 aprobados y la mayoría de ellos tienen situaciones conflictivas con el medio ambiente”, dijo el senador Girardi.

El parlamentario señaló que los proyectos no se pueden considerar de manera individual “se debe sumar todos los impactos ambientales y evaluar en su conjunto” y añadió que la aprobación del proyecto es “irregular e ilegal” porque no se consideró el impacto ambiental y el riesgo del transporte, “se trata de 161 mil toneladas de residuos peligrosos que cada año se trasladaran a través de 1.500 km de carreteras y las normas internacionales proponen que el sitio de tratamiento definitivo no esté lejos de lugar donde se producen”.

Por su parte, el diputado DC Gabriel Silber señaló que “vamos defender a raja tabla que este proyecto no se consolide en Til Til. Esto será liderado por los dirigentes sociales de la comuna y nosotros los apoyaremos desde el punto de vista jurídico en los tribunales ambiéntales, porque nos parece justo”.