​Trastienda: Guede recuerda saludo con Garcés en empate de Colo Colo

Luego del encuentro, el técnico aceptó las falencias que mostró su equipo y el bajo nivel que los llevó a sólo obtener una igualdad con los Pumas: “fue un partido trabado, no tuvimos la fluidez que tenemos habitualmente. Ellos presionaron muy bien en un sector del campo donde acumulaban mucha gente y a partir de ahí generaban contragolpes. Abusamos del pelotazo largo y no conectamos, no nos pudimos asociar como queremos y tratamos de hacerlo”, aseguró.

Ahondando en el análisis futbolístico, el técnico agregó que “lanzábamos muy rápido la pelota y volvía rápido. No la pudimos sostener en el cuarto de cancha donde hacemos daño. Tuvimos muy pocas posesiones en el último cuarto de cancha de ellos, ahí nosotros somos buenos. Fue más un partido de ida y vuelta que con un equipo dominante, eso no nos conviene. Debemos meter la pelota en ese último cuarto de cancha y generar el fútbol con pases entre líneas y hoy no lo pudimos hacer”.

Además de reconocer las falencias que tuvieron en el Estadio Monumental, Pablo Guede también reconoció el bajo nivel y la poca asociación que tuvo la dupla del mediocampo Jorge Valdivia-Jaime Valdés. “En el segundo tiempo mejoramos, llegamos un par de veces, tratamos de asociarnos más y buscar a Pajarito y a Valdivia. Es normal (que el técnico rival quiera bloquear el circuito entre estos jugadores), si yo fuera el técnico contrario también trataría de eliminar a Pajarito y a Valdivia, pero ahí deben aparecer los otros para cuando tengamos ese problema”, explicó.

“Todo cambia totalmente cuando nos expulsan a (Gabriel) Suazo. Teníamos todos los cambios hechos en ofensiva y no nos quedaba ningún contención. No sé si fue expulsión o no, fue una jugada rápida, pero vino en el peor momento. Habíamos hecho todos los cambios para arriba, habíamos quedado con siete jugadores de ataque y tres defensas, así que tuvimos que inventar que Pajarito se quedara solo ahí”, argumentó.

Para finalizar, el técnico se refirió al duro desafío que tendrán el miércoles ante La Serena por la vuelta de la primera ronda de Copa Chile, ya que tendrán que remontar un 4 a 1 en contra. “tenemos un partido exigente el miércoles, debemos intentar ganar y dar vuelta a la llave, nos preocupa recuperarnos de un partido a otro tan seguido. Estamos en la primera fecha (del Transición), esto es largo y quedan 14 partidos”.