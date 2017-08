​Barcelona rinde homenaje a Chapecoense en el "partido emocional"

Sólo tres de los jugadores del Chapecoense sobrevivieron; el lateral izquierdo Alan Ruschel hizo su primera aparición desde el accidente en noviembre del año pasado.

El Barça se impuso por 5-0, pero Ruschel describió su placer de poder volver a jugar al fútbol y su encuentro con el cinco veces Balón de Oro, Lionel Messi.

También se refirió a las emociones que sentía en el campo por primera vez sin sus compañeros de equipo.

“Todo el tiempo que estuve allí en el campo me concentré en el partido, pero siempre con buenos pensamientos para los que ya no están aquí y estoy seguro de que me estaban bendiciendo”, dijo Ruschel. Video: Ruptly.