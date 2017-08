​Guede y disyuntiva de Rivero en Colo Colo: "Debe entrenar de buena manera"

Con claras intenciones de salir del club, el delantero charrúa llamó a la dirigencia de Blanco y Negro a aceptar la oferta que llegó por su carta desde Belgrano de Córdoba.

Sin embargo, los dirigentes no quedaron a gusto con la forma de pago y terminaron las tratativas.Con su frustrado traspaso, el atacante no quedó conforme, dejándole en claro con duras acusaciones contra Aníbal Mosa, y pidió no jugar el pasado fin de semana ante O’Higgins en Rancagua, ya que tenía la cabeza en otro lado.

Tras los dimes y diretes con el presidente de Blanco y Negro, Rivero tuvo que reintegrarse a los entrenamientos de Colo Colo de cara al partido con Palestino, a disputarse el próximo martes en La Florida, y parece haber perdido aún más terreno para ser titular por su actitud.Pese a eso, Pablo Guede no le cerró la puertas del once inicial y señaló que “tiene que entrenar de buena manera y si lo veo bien, lo pondré. Si no lo veo bien, no lo pondré. Es uno más del grupo, está considerado igual que todos y debe trabajar como todos”.