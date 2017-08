​Colo Colo: Agustín Orión dice que quiere disfrutar el Superclásico

Su presente en el club, el duelo con los azules y la actualidad de Pablo Guede en el club.

El argentino sentenció en conferencia de prensa que “somos afortunados de estar acá, de jugar este partido tan importante para todos, no solo para Colo Colo, también para los hinchas. Sólo disfrutar un partido de esta envergadura. Ojalá poder ganar y mantener el invicto“.

En esa línea, el ex Boca Juniors expresó que “esto es un clásico, el morbo lo pone la prensa, sería lindo ganarlo para mi y para mis compañeros. Sé que hace rato que Colo Colo no pierde acá, pero la presión no pasa por ese lado, esperemos ganar para meternos en el lote de arriba del campeonato. Los clásicos son aparte, no importa cómo llegas“.

De su experiencia en estos partidos, dijo que “se vive con mucha euforia de los hinchas y nosotros tenemos que agarrar lo positivo que los hinchas nos entregan, solo nos queda ganar y ser positivos siempre, pase lo que pase, pese a que tuvimos una derrota en el último partido y hay que estar a la altura. He podido jugar varios clásicos en Argentina, he ganado y perdido. Tengo más victorias que derrotas“.