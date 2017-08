Vidal aclara su presencia durante polémica visita al Monticello

"Salió mucha información que no es verdad. Primero, sí, estuve en el casino. Fui con mis amigos. Fui a cenar, nos quedamos un rato ahí y después me retiré hacia mi casa. Y creo que eso fue. Ya en la mañana supe lo que había pasado con la policía, en el casino, de que me habían metido a mí en ese problema. Creo que es algo que, que me incomoda mucho porque yo no puedo estar parando lo que hacen mis amigos", declaro Arturo Vidal.

El Rey Arturo añadió que "creo que cada uno sabe lo que hace, ellos son grandes. Pero lo que me molesta sí es que me metan en algo tan complicado. Yo sí estuve en el casino, sí fui, estuve con mis amigos y después me retiré como, como profesional que soy, que hoy día me toca entrenar temprano y a concentrarme para los dos partidos que tenemos. Lo dije cuando llegué: vengo acá a sacar los seis puntos. Y vengo a compartir con mis amigos, a veces, pero todo, todo con tranquilidad y respetando las reglas acá en la Selección".