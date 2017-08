Pizzi palpita duelo ante Paraguay y explica tiempo libre del plantel

En esa instancia, Pizzi fue claro en la preparación del equipo, sentenció que "esta fue como la tenemos programada, lastimosamente la cantidad de partidos no ha sido mucha, aunque llegaron todos en buenas condiciones y están muy bien, con ganas de competir porque es un partido muy importante para nosotros".

Además, el entrenador de la Roja, se refirió a la resolución del TAS sobre el caso Nelson Cabrera: "Estoy tranquilo, por la sanción siempre he dicho lo mismo, no modifica nada de lo que teníamos planeado, la mentalidad siempre fue la misma y nuestro trabajo estaba ajeno a eso. Sabíamos que teníamos que enfrentar partidos con la mayor importancia posible, incluso si el fallo no era el que fue no hubiese cambiado nuestro estado de ánimo. Me hubiese parecido raro que se cambiara una decisión que ya fue ratificada dos veces por la FIFA y cuyos argumentos eran los mismos".

Luego llegó el momento de la situación de Arturo Vidal, que se vio involucrado en una situación en el casino Monticello, donde algunos amigos provocaron desórdenes. En este tema se explayó y además confesó su pauta sobre las concentraciones del equipo.

"Hablé con él, se presentó antes del horario estipulado, entrenó sin ningún inconveniente. Quiero aclarar una cosa, nosotros tenemos una filosofía y un significado de lo que son las concentraciones, y sobre la experiencia que he obtenido y me hice una forma de lo que eso significa. Mi intención es que ellos puedan rendir al máximo en el momento cumbre, que es el partido", dijo Pizzi en primer término.

En esa línea, dijo que "el tiempo libre es eso, tiempo libre, tiempo de ocio. Mi intención es que los jugadores, en esos momentos, hagan lo que más les gusta hacer, que lo disfruten y cuándo se equivocan corrijan en el futuro. Si yo no le doy la posibilidad de corregir eso, nunca podrán evolucionar ni aprender, y siempre van a estar en esa misma situación. Si los jugadores me pidiesen estar más tiempo concentrados, les diría que no, además que en Pinto Durán las condiciones no son óptimas para estar demasiado tiempo, en nuestra filosofía de concentración, el aspecto psicológico es muy importante".