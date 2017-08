Se trata de una mujer que llamó a la radio, la cual tenía un nombre muy particular que no dejó ajeno a nadie, "María Hoyo Rojo". Durante largos minutos Viñuela y la señora María estuvieron conversando sobre los nombres de su esposo e hijo, ya que el conductor no tenía preguntas para hacerle debido a lo chistoso de la situación. Escucha la historia completa.