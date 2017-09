En conferencia de prensa, Pizzi sentenció que "los jugadores y entrenadores tenemos una facilidad de equilibrar estados de ánimo, llega un momento que hay que hacer el duelo cuando se tiene un mal resultado como el que tuvimos para focalizarse en el próximo objetivo".

Consultado por el futuro del equipo y una posible eliminación del Mundial, Macanudo fue claro y sentenció que "mi cabeza solo piensa en Bolivia, pensar más allá del partido de mañana me quita energías y por eso me centro solo en lo que pasará mañana".

De la preparación para el duelo, indicó que "lo que hemos hecho acá en Calama ha sido la mejor preparación posible, el equipo ha tenido una gran adaptación a la altura".

Además, el DT defendió la opción de cambiar el esquema de 4-3-3 a un clásico 4-4-2: "No veo lo malo en cambiar esquema. Lo que no cambiamos es nuestra forma de ver los partidos, la agresividad, esfuerzo que hay que hacer. En nuestra identidad no cambiamos. Los dibujos tácticos se pueden llevar a cabo y ser un equipo fuerte".

En esa línea, dijo que "uno de nuestros mejores partidos en la Confederaciones modificamos lo que veíamos haciendo. Depende del contexto, del rival y también de las condiciones climáticas, en este caso la altura".