​Pizzi tras derrota de Chile: "No soy partidario de las especulaciones"

El director técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi, aseguró que Chile, "en líneas generales", pudo "controlar" a la selección de Bolivia en La Paz, en el encuentro que terminó 1-0 en favor de los dueños de casa y que deja en la cornisa a la Roja en su aspiración de asistir a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En su análisis del encuentro disputado en el Hernando Siles, Macanudo sostuvo que "en lineas generales, como uno visualizaba previamente como podía salir este partido, Bolivia salió tratando de presionar durante los 20, 25 minutos, pero después de eso nosotros controlamos. Si bien ellos tuvieron opciones, siempre fueron de córner y siempre controlados por nosotros".

Prosiguiendo con su diagnóstico, el santafesino estableció que "a partir de ahí tuvimos mejor conexión, mayor posesión, bastante solidez, ganamos prácticamente todos las pelotas disputadas en el centro del campo, eso nos permitía ilusionarnos con el gol y tuvimos un a chance clara que se pudo concretar".

"El segundo tiempo pensábamos lo mismo, sabíamos que iba a ser igual al primero los primeros 15 o 20 minutos, pero llega una jugada desgraciada para nosotros, el penal, y a partir de ahí Bolivia se hace fuerte. Nosotros intentamos con algunas modificaciones, pero no nos encontramos precisos con los pases y así llegamos al resultado final", remató.

Sobre la superioridad que mostró la Verde por las bandas, Pizzi respondió que "no nos vimos superados por las bandas. Creo que, sobre todo a partir del minuto 20, controlamos las pelotas disputas en el centro del campo. En el segundo tiempo tampoco vi que el desborde de ellos haya sido por las bandas, no creo que el trámite del partido haya sido muy favorable a nuestro rival, como dije, esa jugada desgraciada para nosotros les permite el gol y de ahí nosotros no encontramos las variantes para remontar".