Imágenes de satélite muestran las rutas del huracán José y el huracán María

La primera animación, tomada desde el 17 de septiembre a las 7:30 am (11:30 GMT) hasta el 19 de septiembre a las 7:30 am (1130 GMT), captura el huracán José a 200 millas de la costa de las Carolinas mientras se mueve hacia el norte, según la descripción de la NASA vídeo.La segunda animación, tomada desde el 15 de septiembre a las 7:45 am (11:30 GMT) hasta el 19 de septiembre a las 4:45 am (0825 GMT), traza el movimiento del huracán José a lo largo de la costa este de Estados Unidos y captura el huracán María alcanzando la categoría 5 a medida que avanza las Islas de Sotavento, dijo la NASA.