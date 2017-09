​UC: Fuenzalida afirma que el plantel está "100 por ciento" con el DT

El duro presente que atraviesa Universidad Católica ha provocado la aparición de diversos trascendidos que apuntan a una posible salida del director técnico Mario Salas a fin de año, pese a que aún tiene contrato hasta diciembre de 2018. En medio de ese contexto, los Cruzados preparan el clásico ante Colo Colo.

Un duro panorama para enfrentar los albos que, sin embargo, a juicio de José Pedro Fuenzalida, uno de los referentes de la UC, el lance ante el Cacique llega en un momento ideal. "Con Colo Colo es un partido especial, siempre lo ha sido por el nivel de los equipos, por la convocatoria y ahora por el momento que estamos viviendo, sobre todo nosotros que estamos necesitados de puntos. Creo que llega en un momento ideal para nosotros, estaremos con nuestra gente, en nuestro estadio, es un partido ideal para que nos levantemos", dijo el Chapa.

Ante el posible escenario de una derrota el domingo en San Carlos de Apoquindo y el fuerte embate que puede significar para Mario Salas, el ex Boca Juniors sostuvo que "tenemos claro que cuando no se gana hay problemas. Hemos perdido puntos importantes en situaciones específicas de algunos partidos, pero estamos a muerte con todo lo que nos planteamos".

"Este es un equipo grande que pelea siempre por salir campeón. No hemos estado a la altura en los últimos partidos. Lo único que podemos hablar es sobre la unión que tenemos y que no pensamos en otra cosa que no sea Colo Colo", continuó.