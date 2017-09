​UC: Toselli dice que plantel está enfocado en derrotar a Colo Colo

Universidad Católica no pasa uno de sus mejores momentos y llega complicado al clásico de este domingo ante Colo Colo, un equipo que lo ha dominado en los últimos tiempos y a quien enfrentan desde las 12:00 horas de esa jornada en San Carlos de Apoquindo.

Y el que sacó la voz para analizar el presente cruzado fue el meta Cristopher Toselli, que reconoció el mal momento de la escuadra franjeada en este segundo semestre, donde ya quedaron fuera de Copa Chile y están muy lejos de la punta en el Transición.

"No hemos estado a la altura, hemos perdido un poco de confianza y el partido con Colo Colo es clave para recuperarla. El ánimo no es de los mejores, pero el partido con Colo Colo es un clásico y eso es una motivación. Además no le ganamos hace un tiempo", expresó en conferencia de prensa.

Sobre lo que viene para la UC, dijo que "hay un ánimo importante para sacar esto adelante, la motivación está a full. Este clásico es en nuestra cancha, con nuestra gente. El hincha es un impulso anímico que lo necesitamos más que nunca este fin de semana".

Uno de los focos de crítica en la UC es la presencia del Tanque Silva en el equipo, que no ha podido ratificar sus pergaminos goleadores en la precordillera. El portero lo defendió sin atenuantes.

"En Santiago (Silva) confiamos ciegamente, porque es una persona que se mata en los entrenamientos, que se mata por querer sacar esta situación adelante, entonces no se le puede reprochar absolutamente nada y lo que más queremos es que él salga adelante de esta situación. Somos 25, 26. Todos tienen responsabilidad en este momento", sindicó.

Además, Toselli reconoció que "podríamos estar mejor de lo que estamos. Fue una derrota dura la del fin de semana (con Temuco) porque teníamos mucha convicción y confianza. Independiente de eso, estos son partidos diferentes, en nuestra casa. La motivación está a full. Estamos necesitados de puntos y vamos a ir por el triunfo, en nuestra cancha y con nuestra gente".

Finalmente, el meta descartó que una caída signifique la salida o no de Mario Salas, expresando que "a fin de temporada se verá si los objetivos se cumplen o no. Hoy día estamos partido tras partido y nuestro enfoque está en Colo Colo y en ganar el fin de semana".