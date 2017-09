​Selección: Pizzi explica controvertida exclusión de Marcelo Díaz

En conferencia de prensa, Pizzi fue claro y explícito para señalar que "creemos que los jugadores que fueron seleccionados son los más se acomodan a este momento. Marcelo (Díaz) ha sido y será un jugador importante para la selección, pero por una serie de variables contempladas en esta convocatoria, creemos que los jugadores que han sido seleccionados son los que más se acomodan y reúnen las características que requerimos para nuestro plan".

En esa misma línea, indicó que "analizamos todas las variables para la evaluación y en base a ello tomamos la decisión de dar esta nómina. Creemos que el plantel convocado es el mejor para la planificación". Y además, fue claro al sentenciar que "no he hablado con Marcelo" sobre su no convocatoria.

Además, dijo que esta decisión no fue comunicada a los referentes del equipo: "Ellos no lo sabían, se están enterando ahora con la convocatoria. Yo tengo la libertad para tomar las decisiones que estime conveniente".Por otro lado, el seleccionador salió al paso de los dichos de Claudio Bravo, quien reclamó que Chile "perdió la humildad" en la última fecha doble donde perdió con Paraguay y Bolivia.

"No hemos perdido ni la humildad ni la unión. Podemos jugar bien o mal, pero la humildad y la dedicación no la hemos dejado, eso lo descarto por completo", dijo el adiestrador.

Asimismo, agregó que "no hemos perdido ni la esencia, ni la humildad, menos el sacrificio. Mi bandera de profesión es la humildad. Siempre he sido claro que tengo mucha consideración y respeto por todos los rivales".

"Acá no existe relajo, este equipo no ha perdido el espíritu de competir. Jugamos mal, cometimos errores. No creo que en el período que pasó se haya perdido el hambre y la ambición que tiene este grupo de jugadores", añadió.

Y remató que "sé muy bien lo que significa perder y la consecuencia de la derrota. Sé cómo reacciona el entorno, lo tengo claro. De hecho cuando perdíamos antes de la Copa Centenario hubo un ambiente similar al que hemos visto en los últimos días. Estos jugadores hacen sacrificios por representar a la selección y nosotros estamos contentos por su esfuerzo".