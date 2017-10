​La Roja: Pinilla tilda de "tema de prensa" ausencia de Marcelo Díaz

Tras un año ausente, Mauricio Pinilla volvió a la Selección, y lo hizo en un delicado momento, donde la Roja se juega la clasificación al Mundial de Rusia en dos partidos claves: frente a Ecuador el jueves, y Brasil el próximo martes, la última fecha doble de Clasificatorias.

"Estamos todos muy concentrados porque sabemos que estamos en un momento complicado, nos estamos jugando la maravillosa opción de ir al Mundial. No se nos pasa por la cabeza quedar fuera del Mundial", manifestó el delantero.

La ausencia de Marcelo Díaz no pasó inadvertida, y al ser consultado, el atacante de Universidad de Chile fue claro: le bajó el perfil y aseguró que solo se trata de un tema mediático.

"Es un tema mediático, más que tema de camarín. Los jugadores convocados son por una decisión técnica. Los que estamos, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible en la clasificación, pensar en las ausencias sería un error, un pecado y sacarían el foco de los partidos", afirmó Pinilla quien de pasó descartó que el técnico Juan Antonio Pizzi haya hablado con los jugadores sobre la ausencia de Carepato.

Consultado de por qué los jugadores se han manifestado muy poco por la ausencia de Díaz, Pinilla sostuvo que "no es que no tengamos un acuerdo (para no hablar de Díaz), tenemos un técnico que hace las nóminas y convoca. Sabemos lo que ha hecho Marcelo, no es ningún misterio, si el técnico estima que no esté, es su decisión".

"La gente puede expresarse sin faltar el respeto. Es difícil hablar del mismo tema cuando estar a las puertas de jugarte una clasificación", añadió.

Sobre su regreso a la Roja tras un año ausente, Pinilla señaló que “me tomo este llamado con la responsabilidad que se merece. Vengo a aportar lo que necesite el equipo, estoy tranquilo y contento con la nómina".