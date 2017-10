​La Roja: Pizzi dice que plantel está bien y comprometido ante Ecuador

Chile llega a la última doble fecha de las Clasificatorias con la obligación de ganar para mantener sus esperanzas de acceder a Rusia 2018.

Tras caer ante Bolivia y Paraguay, la selección chilena se quedó en la sexta posición con 23 puntos y está fuera de la zona de clasificación, cayendo todas las críticas sobre el entrenador Juan Antonio Pizzi por el nivel que exhibe la Roja y también por dejar fuera de la última convocatoria a Marcelo Díaz.

Con este panorama, Macanudo salió a enfrentar a los medios en la previa del partido ante Ecuador, a disputarse este jueves en el Estadio Monumental, y reconoció culpas por la urgencia de conseguir puntos con la que llegará la selección nacional a los últimos dos encuentros: "tengo toda la responsabilidad, soy el entrenador. Nosotros somos autocríticos, pero corresponde hacerlo en algunos lugares, no tengo necesidad de ser autocrítico públicamente. Soy el máximo responsable y con mi cuerpo técnico tratamos de corregir los errores que cometemos, también los que cometen los jugadores".

Además, sobre la nómina que entregó para los partidos ante la Tri y Brasil, muy criticada por las ausencias que tuvo, el técnico de la selección chilena señaló que "la vamos viendo en base a los rendimientos que van teniendo los jugadores. Vamos seleccionando y filtrando las posibilidades que pueda tener cada uno, en la semana previa ese filtro pasa a ser más meticuloso. Con toda humildad se los digo, tenemos más información que ustedes, es nuestro trabajo, y sabemos los rendimientos específicos, ya sea para el que está o el que no está. No son caprichos, somos meticulosos y exhaustivos".

"Soy muy feliz en mi vida, es un privilegio ser el entrenador de la selección chilena, estoy orgulloso y valoro todo lo que me ha dado la vida. Mi felicidad no sólo pasa por buenos resultados en el fútbol, es mucho más amplia. He estado en los mejores lugares que pueda aspirar un deportista, he ganado, he perdido (…) De putearme, me han puteado en todos lados y eso me ha hecho más fuerte. En algunas ocasiones he logrado cambiar eso", agregó sobre las críticas que ha recibido.

En lo futbolístico y sobre las opciones que tiene Chile de acceder al Mundial, Macanudo fue claro: "(los jugadores) están comprometidos y conscientes de los que nos jugamos en estos dos partidos que son fundamentales. Había manifestado que por cómo venía la eliminatoria, hasta el final estaría todo en juego. Es la misma posibilidad clasificar, jugar repechaje, y quedar eliminado. Las cosas que vamos a vivir esta semana de por sí tienen una motivación extra, creo que la naturaleza de los jugadores los hace automotivarse. Los escenarios, situaciones, conllevan un grado de motivación extra, no creo que haga falta hacer hincapié en eso".

"Si bien todos los puntos son importantes, estos son los puntos decisivos, no hay más chances. Todos queremos ir al Mundial y todos vamos a pelear, por lo menos nosotros vamos a dejar la vida para que así sea. Los jugadores están muy comprometidos, siempre notamos en ellos la identificación, las ganas, el deseo, son conscientes de la responsabilidad que tienen cada vez que vienen a defender a Chile", concluyó Juan Antonio Pizzi.