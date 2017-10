​Pizzi tras agónico triunfo de Chile: "Casi muero con el gol de Ecuador"

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, realizó un completo análisis de la sufrida victoria por 2-1 ante Ecuador. Macanudo elogió el desempeño de Jorge Valdivia, se mostró confiado en lograr un buen resultado ante Brasil en Sao Paulo y además, criticó la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Argentina.

Pese al triunfo, el DT mantuvo la mesura y aseguró que aún no han conseguido el objetivo que es lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y no descartó llamar a un jugador ante la ausencia de Arturo Vidal, quien se perderá el compromiso ante el Scratch por acumulación de tarjetas amarillas.

El análisis del duelo ante Ecuador: El partido como preveíamos muy difícil, con mucha tensión, es verdad que el apoyo del público fue fundamental desde el himno se sintió un ambiente muy favorable y eso nos tranquilizó, nos dio una visión como la que veníamos, muy optimista y el partido parejo con un equipo que en algunas facetas era desconocido para todo como equipo, no individualmente y en líneas generales hicimos un esfuerzo inmenso que pudimos elaborar jugadas no con la frecuencia que hemos visto en otros partidos, pero mejor que en los dos últimos. Volvimos al gol y ganamos un partido que nos posiciona mejor que antes de jugar, pero que en ningún caso es definitivo y vamos a tener que seguir peleando donde vamos a tener que hacer el último esfuerzo con la confianza que podemos competir ante Brasil. Mi idea es preparar lo mejor posible el partido con Brasil, todavía no hemos conseguido nuestro objetivo y vamos a luchar porque será muy difícil.